МВФ начал реализацию в Украине проекта "Продолжение налогово-бюджетных реформ"

Об этом сообщила пресс-служба Представительства Европейского Союза (ЕС) в Украине.



Согласно сообщению, МВФ проведет в Украине проект "Продолжение налогово-бюджетных реформ в Украине" за счет предоставленного ЕС финансирования. Проект поможет усовершенствовать налогово-бюджетное администрирование в Украине и повысит прозрачность и подотчетность в сферах управления государственными финансами и сбора доходов.



"Проект, рассчитанный на 31 месяц, до конца 2023 года, поможет привести фискальные институты в соответствие с современной международной практикой и способствовать экономическому росту и развитию в Украине, а следовательно, и улучшению благосостояния украинских граждан.



По словам заместителя председателя Представительства ЕС в Украине Реми Дюфло, пандемия создает проблемы для управления экономикой и устойчивого развития во всем мире.



"С помощью таких проектов Европейский Союз и его партнеры помогают обеспечить надлежащий уровень готовности экономических институтов Украины для содействия стабильному и справедливому восстановлению", - цитирует пресс-служба слова Дюфло.



По информации Представительства, проект будет направлен прежде всего на модернизацию бюджетного процесса, совершенствование управления фискальными рисками и управление и подотчетность в сфере государственных ресурсов, а также улучшение регулирования и управления в сфере администрирования доходов и основных функций администрирования налогов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb