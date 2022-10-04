МВФ на этой неделе может предоставить Украине еще $1,3 млрд экстренного финансирования, – Reuters

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника.

По словам собеседников агентства, сотрудники МВФ подготовили необходимые документы и считают, что Украина получила достаточные финансовые гарантии от своих глобальных партнеров, чтобы отвечать требованиям МВФ по устойчивости долга и претендовать на дополнительные чрезвычайные фонды.

При этом в случае одобрения средства поступят из новой программы экстренного кредитования для решения проблемы нехватки продовольствия, одобренной советом директоров на прошлой неделе.

Как рассказал один из собеседников, сотрудники МВФ должны встретиться с украинскими властями в Вене с 17 октября для обсуждения планов бюджета и денежно-кредитной политики Украины. Обсуждения запланированы после встреч высшего уровня, которые состоятся на следующей неделе во время ежегодного собрания Всемирного банка и МВФ.

Напомним, 30 сентября Совет исполнительных директоров МВФ утвердил расширение инструментов антикризисного финансирования, что позволит Украине обратиться за новым траншем в рамках инструмента Rapid Financing Instrument (RFI).

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