МВФ может предоставить Украине $16 млрд многолетнего пакета помощи, – Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников, реализация программы зависит от ряда условий, среди которых поддержка стран "Большой семерки", а также доноров и кредиторов Украины, гарантирующих стабильность долга страны.

По словам источников, говоривших на условиях анонимности, план также потребует изменений в правилах кредитования МВФ, чтобы фонд мог предоставлять кредиты разрушенной войной стране. А правительство в Киеве должно будет взять на себя обязательства по ряду политик, в дополнение к успешному завершению четырехмесячной программы МВФ, утвержденной в прошлом году.

Однако, как пишет издание, если программа, рассчитанная на три-четыре года общей стоимостью от 14 до 16 миллиардов долларов, будет одобрена, то в первый год на нее будет выделено от 5 до 7 миллиардов долларов. Есть надежда, что план будет согласован до конца марта, а первый транш поступит в лучшем случае уже в апреле.

В начале года в Международном валютном фонде заявили , что 2023-й для глобальной экономики будет тяжелее, чем 2022-й, потому что три больших экономики - США, ЕС и Китай - замедляются одновременно.