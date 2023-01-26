МВФ может предоставить Украине $16 млрд многолетнего пакета помощи, – Bloomberg
МВФ изучает возможность предоставления Украине многолетнего пакета помощи на сумму до 16 миллиардов долларов
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседников, реализация программы зависит от ряда условий, среди которых поддержка стран "Большой семерки", а также доноров и кредиторов Украины, гарантирующих стабильность долга страны.
По словам источников, говоривших на условиях анонимности, план также потребует изменений в правилах кредитования МВФ, чтобы фонд мог предоставлять кредиты разрушенной войной стране. А правительство в Киеве должно будет взять на себя обязательства по ряду политик, в дополнение к успешному завершению четырехмесячной программы МВФ, утвержденной в прошлом году.
Однако, как пишет издание, если программа, рассчитанная на три-четыре года общей стоимостью от 14 до 16 миллиардов долларов, будет одобрена, то в первый год на нее будет выделено от 5 до 7 миллиардов долларов. Есть надежда, что план будет согласован до конца марта, а первый транш поступит в лучшем случае уже в апреле.
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