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МВФ может предоставить Украине $16 млрд многолетнего пакета помощи, – Bloomberg

26 января, 2023 четверг
22:30
Экономика МВФ

МВФ изучает возможность предоставления Украине многолетнего пакета помощи на сумму до 16 миллиардов долларов

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников, реализация программы зависит от ряда условий, среди которых поддержка стран "Большой семерки", а также доноров и кредиторов Украины, гарантирующих стабильность долга страны.

По словам источников, говоривших на условиях анонимности, план также потребует изменений в правилах кредитования МВФ, чтобы фонд мог предоставлять кредиты разрушенной войной стране. А правительство в Киеве должно будет взять на себя обязательства по ряду политик, в дополнение к успешному завершению четырехмесячной программы МВФ, утвержденной в прошлом году.

Однако, как пишет издание, если программа, рассчитанная на три-четыре года общей стоимостью от 14 до 16 миллиардов долларов, будет одобрена, то в первый год на нее будет выделено от 5 до 7 миллиардов долларов. Есть надежда, что план будет согласован до конца марта, а первый транш поступит в лучшем случае уже в апреле.

  • В начале года в Международном валютном фонде заявили , что 2023-й для глобальной экономики будет тяжелее, чем 2022-й, потому что три больших экономики - США, ЕС и Китай - замедляются одновременно.

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