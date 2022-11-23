Об этом говорится на сайте МВФ.

Эти договоренности подлежат одобрению руководством МВФ. В ближайшие недели ожидается соответствующее обсуждение на заседании Совета исполнительных директоров.

Цель новой мониторинговой программы – обеспечить якорь для макроэкономической политики и активизировать донорскую поддержку Украины. Выполнение условий этой программы откроет путь к полноценной программе по финансированию.

Напомним, Международный валютный фонд ожидает, что после тяжелой зимы украинская экономика начнет стабилизироваться в 2023 году.

Также Бельгия передала Украине грантовый взнос в размере 4,96 млн евро на специальный счет, администрируемый Международным валютным фондом.