МВФ: мониторинговая программа для Украины согласована на уровне экспертов, в ближайшие недели ее рассмотрят директора Фонда
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) на уровне экспертов договорились о запуске новой Мониторинговой программы с привлечением Совета директоров
Об этом говорится на сайте МВФ.
Эти договоренности подлежат одобрению руководством МВФ. В ближайшие недели ожидается соответствующее обсуждение на заседании Совета исполнительных директоров.
Цель новой мониторинговой программы – обеспечить якорь для макроэкономической политики и активизировать донорскую поддержку Украины. Выполнение условий этой программы откроет путь к полноценной программе по финансированию.
- Напомним, Международный валютный фонд ожидает, что после тяжелой зимы украинская экономика начнет стабилизироваться в 2023 году.
- Также Бельгия передала Украине грантовый взнос в размере 4,96 млн евро на специальный счет, администрируемый Международным валютным фондом.
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