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Главная война с Россией МВФ и Всемирный банк объявили о масштабных пакетах поддержки Украины во время войны с Россией

МВФ и Всемирный банк объявили о масштабных пакетах поддержки Украины во время войны с Россией

2 мартa, 2022 среда
03:06
война с Россией МВФ

Международный валютный фонд и Всемирный банк обнародовали совместное заявление о войне, которое Российская Федерация развязала против Украины, и объявили о финансовой и других видах поддержки Украине

Об этом говорится в заявлении, опубликованном 1 марта.

"Мы глубоко взволнованы и расстроены разрушительным человеческим и экономическим ущербом, который нанесла война в Украине. Людей убивают, травмируют и заставляют бежать, а физической инфраструктуре страны наносится огромный вред", - говорится в тексте заявления.

В организациях отмечают, что война будет иметь существенное экономическое влияние на страны всего мира, она будет подпитывать инфляцию и создавать сбои на финансовых рынках. К определенным последствиям приведут и санкции против России, которые ввел мир за вторжение в Украину.

В заявлении говорится, что МВФ и Всемирный банк сотрудничают для того, чтобы поддержать Украину на фронтах финансирования и политики.

"В МВФ мы отвечаем на запрос Украины относительно экстренного финансирования через Инструмент быстрого финансирования, который Исполнительный совет может рассмотреть уже на следующей неделе. Кроме того, мы продолжаем работать над украинской программой Stand-By, согласно которой с этого момента до конца июня доступны дополнительные $2,2 млрд", - говорится в сообщении.

В свою очередь Всемирный банк в ближайшие месяцы выделит пакет поддержки Украине в размере $3 млрд. Выплаты начнутся с первой суммы в размере $350 млн, которую должны принять уже на этой неделе, а также $200 млн в поддержку здравоохранения и образования.

"Всемирный банк и МВФ также работают вместе, чтобы оценить экономическое и финансовое влияние войны и беженцев на другие страны региона и мира. Мы готовы предоставить расширенную политическую, техническую и финансовую поддержку соседним странам в случае необходимости. Этот кризис влияет на жизнь и средства существования людей во всем мире, и мы предлагаем им полную поддержку", - говорится в заявлении.
 


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