МВФ готовит для Украины экстренную помощь, - заявление Фонда
В МВФ сообщили, что Украина запросила экстренное финансирование в размере $1,4 миллиарда
Об этом сообщает официальный сайт МВФ.
Сотрудники МВФ вскоре передадут запрос Украины на рассмотрение Исполнительного совета.
"В Украине, кроме человеческих жертв, уже существуют экономические убытки. Морские порты и аэропорты закрыты и повреждены, многие дороги и мосты повреждены или разрушены. Хотя на этом этапе очень трудно точно оценить потребности в финансировании, уже сейчас очевидно, что Украина столкнется со значительными затратами на восстановление и реконструкцию. Украина уже запросила экстренное финансирование в размере $1,4 миллиарда в рамках инструмента быстрого финансирования МВФ. Сотрудники ожидают передать этот запрос на рассмотрение Исполнительного совета уже на следующей неделе", - говорится в заявлении МВФ.
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