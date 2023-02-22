Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на директора-распорядителя Кристалину Георгиеву.

"Исходя из того, как работают украинские власти, мы уверены, что наша поддержка может быть значительной", - заявила Георгиева.

Представитель МВФ высоко оценила усилия Украины по трансформации экономики, которая сократилась более чем на 30% в этом году.

Источники, знакомые с обсуждениями, сообщили, что администрация президента Украины Владимира Зеленского намерена заключить новое соглашение с вашингтонским кредитором уже в следующем месяце с целью обеспечения $5 млрд в течение первого года. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает, что Украина получит более 15 миллиардов долларов.

Сейчас наша страна получила $2,7 млрд помощи в рамках быстрого финансирования во время войны.

Издание отмечает, что Международный валютный фонд обычно не предоставляет полноценные кредитные программы для стран, вовлеченных в военный конфликт.

Чтобы содействовать полноценному соглашению, Киев и МВФ уже сотрудничают в соглашении о безналичном мониторинге, которое рассматривается как предпосылка для многомиллиардной кредитной программы.

"Мы, безусловно, говорим о более длительной продолжительности (действия программы, - ред.), потому что очевидно, что украинские политические вызовы не исчезнут в ближайшее время", - рассказала Георгиева.

Основной частью программы будут борьба с коррупцией и корпоративное управление, потому что укрепление институтов требует дальнейшего усовершенствования, подчеркнула глава МВФ.

"Украина может добиться прогресса в борьбе с коррупцией, потому что люди не собираются терпеть, когда деньги разворовываются в то время, когда падают бомбы. Я не услышала никаких попыток приуменьшить проблему, а также отсутствия желания сотрудничать с нами", - добавила Георгиева.