МВФ готов оказать значительную экономическую поддержку Украине в рамках кредита
Международный валютный фонд заявил о готовности оказать значительную экономическую поддержку Украине в рамках новой полноценной кредитной программы
Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на директора-распорядителя Кристалину Георгиеву.
"Исходя из того, как работают украинские власти, мы уверены, что наша поддержка может быть значительной", - заявила Георгиева.
Представитель МВФ высоко оценила усилия Украины по трансформации экономики, которая сократилась более чем на 30% в этом году.
Источники, знакомые с обсуждениями, сообщили, что администрация президента Украины Владимира Зеленского намерена заключить новое соглашение с вашингтонским кредитором уже в следующем месяце с целью обеспечения $5 млрд в течение первого года. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает, что Украина получит более 15 миллиардов долларов.
Сейчас наша страна получила $2,7 млрд помощи в рамках быстрого финансирования во время войны.
Издание отмечает, что Международный валютный фонд обычно не предоставляет полноценные кредитные программы для стран, вовлеченных в военный конфликт.
Чтобы содействовать полноценному соглашению, Киев и МВФ уже сотрудничают в соглашении о безналичном мониторинге, которое рассматривается как предпосылка для многомиллиардной кредитной программы.
"Мы, безусловно, говорим о более длительной продолжительности (действия программы, - ред.), потому что очевидно, что украинские политические вызовы не исчезнут в ближайшее время", - рассказала Георгиева.
Основной частью программы будут борьба с коррупцией и корпоративное управление, потому что укрепление институтов требует дальнейшего усовершенствования, подчеркнула глава МВФ.
"Украина может добиться прогресса в борьбе с коррупцией, потому что люди не собираются терпеть, когда деньги разворовываются в то время, когда падают бомбы. Я не услышала никаких попыток приуменьшить проблему, а также отсутствия желания сотрудничать с нами", - добавила Георгиева.
- Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой 20 февраля.
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