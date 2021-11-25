МВФ: доход Украины от транзита газа уменьшится более чем вдвое после запуска "Северного потока-2" - до $1,2 млрд

Об этом говорится в материалах МВФ о пересмотре программы сотрудничества с Украиной.

"В последние пять лет Украина получала в среднем чуть более $2,5 млрд в год в обмен на предоставление возможности пользования своими газопроводами Газпрому. Ожидается, что в 2021 году плата за транзит будет примерно на 40% меньше, чем в предыдущие годы" , – говорится в сообщении.

В МВФ отмечают, что с запуском "Северного потока-2" цифры снизятся еще больше.

"Доходы Украины от транзита газа прогнозируются на уровне около $1,2 млрд. в год", - говорится в тексте программы.

В материалах также отмечают, что контракт между Газпромом и Нафтогазом истекает в 2024 году.



