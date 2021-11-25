МВФ: доход Украины от транзита газа уменьшится более чем вдвое после запуска "Северного потока-2" - до $1,2 млрд
Международный валютный фонд прогнозирует, что доходы Украины от транзита газа снизятся более чем в половину из-за запуска российского газопровода "Северный поток-2"
Об этом говорится в материалах МВФ о пересмотре программы сотрудничества с Украиной.
"В последние пять лет Украина получала в среднем чуть более $2,5 млрд в год в обмен на предоставление возможности пользования своими газопроводами Газпрому. Ожидается, что в 2021 году плата за транзит будет примерно на 40% меньше, чем в предыдущие годы" , – говорится в сообщении.
В МВФ отмечают, что с запуском "Северного потока-2" цифры снизятся еще больше.
"Доходы Украины от транзита газа прогнозируются на уровне около $1,2 млрд. в год", - говорится в тексте программы.
В материалах также отмечают, что контракт между Газпромом и Нафтогазом истекает в 2024 году.
- Напомним, компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода "Северный поток-2", сообщила о завершении сварки труб газопровода.
- Федеральное агентство Германии Bundesnetzagentur начало процесс сертификации газопровода "Северный поток-2", процесс может занять до четырех месяцев.
- Сертификацию российского газопровода "Северный поток-2", кроме немецкого регулятора, должна согласовать Еврокомиссия.
- Глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Россия искусственно углубляет дефицит газа на европейском рынке и ведет шантаж ради запуска газопровода "Северный поток-2".
- Высокопоставленное должностное лицо одного из европейских институтов сообщило, что РФ с большой вероятностью прекратит транзит газа через Украину после запуска газопровода "Северный поток-2".
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