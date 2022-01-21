МВФ будет кредитовать борьбу с изменениями климата суммой 50 млрд долл.: в список может попасть Украина

Об этом сообщает Bloomberg.



Он будет ориентирован на изменение климата и устойчивое развитие. Средства смогут получить все страны с низким уровнем дохода и развивающиеся страны, а также страны со средним уровнем дохода с валовым национальным доходом на душу населения менее 12 тыс. дол. (в Украине – 3,1 тыс. долл. в 2020 году).



Как отмечает МВФ, траст направлен на решение долгосрочных проблем экономической стабильности, включая изменение климата, обеспечение готовности к пандемии и цифровизацию. Фонд будет определять доступ в каждом конкретном случае, и этот доступ будет зависеть от устойчивости долга стран и их приверженности структурным реформам. Страны также должны будут уже участвовать в традиционной программе МВФ, что сделает траст скорее дополнением, чем заменой.



Траст будет финансироваться более богатыми странами, направляющими свои резервы МВФ в пользу более бедных, и ему потребуется мобилизовать 50 млрд дол. для ублажения прогнозируемого спроса.



Это предложение является следующим крупным шагом Фонда для решения глобальных проблем. Он направлен на устранение структурного ограничения, связанного с распределением в прошлом году SDR на рекордную сумму в 650 млрд долларов. для борьбы с последствиями пандемии



Сумма денег, которую любая страна может занять в трасте, будет ограничена 150% так называемой квоты МВФ страны – ее доли в ресурсах учреждения.



Поскольку траст будет направлен на устранение долгосрочных рисков для платежного баланса страны, сотрудники МВФ предложили предоставить странам 20 лет на их выплату, при этом погашение кредита сверх простых процентных платежей начнется через 10 лет.

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