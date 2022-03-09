МВФ 9 марта рассмотрит предоставление Украине $1,4 млрд дополнительной финансовой поддержки

Об этом заявила распорядительница Фонда Кристалина Георгиева.



"Сегодня мы направили в наш Исполнительный совет предложение, которое они рассмотрят завтра, по утверждению $1,4 млрд поддержки Украины, чтобы помочь ей преодолеть (экономический - ред.) шок, вызванный этой войной", - сообщила она.



Также в МВФ изменили фокус переговоров с украинской стороной по реформам на кризисное управление, а сотрудники Фонда ежедневно контактируют с ведущими чиновниками Украины.



По словам Кристалины Георгиевой, МВФ помогает Украине мобилизовать финансовую поддержку и ресурсы.



"МВФ и Всемирный банк являются двумя учреждениями, которым часто поручается направлять скоординированную помощь нуждающимся странам. Сегодня мы должны помочь Украине преодолеть этот шок, но для Украины наступит момент восстановления", - добавила она.



Распорядительница Фонда отметила, что российско-украинская война, введенные против РФ санкции, прекращение экономических и торговых санкций негативно повлияют на весь регион. Некоторые из соседних стран, пострадавших из-за нападения России на Украину, уже обращаются в МВФ за дополнительной поддержкой.



"Например, Молдова попросила нас увеличить помощь, и мы сделаем все возможное для наших членов, нуждающихся в поддержке", - подчеркнула Кристалина Георгиева.

Напомним, ранее сообщалось , что МВФ готовит для Украины экстренную помощь.

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