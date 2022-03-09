МВФ 9 марта рассмотрит предоставление Украине $1,4 млрд дополнительной финансовой поддержки
9 марта исполнительный совет МВФ будет рассматривать предложение дополнительно выделить Украине $1,4 млрд в результате войны с Россией
Об этом заявила распорядительница Фонда Кристалина Георгиева.
"Сегодня мы направили в наш Исполнительный совет предложение, которое они рассмотрят завтра, по утверждению $1,4 млрд поддержки Украины, чтобы помочь ей преодолеть (экономический - ред.) шок, вызванный этой войной", - сообщила она.
Также в МВФ изменили фокус переговоров с украинской стороной по реформам на кризисное управление, а сотрудники Фонда ежедневно контактируют с ведущими чиновниками Украины.
По словам Кристалины Георгиевой, МВФ помогает Украине мобилизовать финансовую поддержку и ресурсы.
"МВФ и Всемирный банк являются двумя учреждениями, которым часто поручается направлять скоординированную помощь нуждающимся странам. Сегодня мы должны помочь Украине преодолеть этот шок, но для Украины наступит момент восстановления", - добавила она.
Распорядительница Фонда отметила, что российско-украинская война, введенные против РФ санкции, прекращение экономических и торговых санкций негативно повлияют на весь регион. Некоторые из соседних стран, пострадавших из-за нападения России на Украину, уже обращаются в МВФ за дополнительной поддержкой.
"Например, Молдова попросила нас увеличить помощь, и мы сделаем все возможное для наших членов, нуждающихся в поддержке", - подчеркнула Кристалина Георгиева.
- Напомним, ранее сообщалось , что МВФ готовит для Украины экстренную помощь.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.28
Покупка 29.28Продажа 30.33
-
EUR
Покупка 32.23Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное