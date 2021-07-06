МВД выложило в открытый доступ VIN-коды зарегистрированных автомобилей
Министерство внутренних дел выложило в открытый доступ VIN-коды зарегистрированных в Украине транспортных средств
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
"Раньше набор данных публиковался без VIN-кодов - уникального номера автомобиля, состоящего из 17 цифр. Однако с 1 июля Министерство внутренних дел опубликовало набор данных вместе со сведениями о VIN-коде", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время набор данных содержит информацию о транспортных средствах, зарегистрированных с 1 января 2021 года - в целом более 820 тыс.
В пресс-службе напомнили, что в сочетании VIN-кода зашифрована информация о производителе, характеристиках автомобиля и годе его выпуска, которые используются во всем мире по единому стандарту. Так, данные VIN-кода позволяют идентифицировать каждую машину в мире и получить базовую информацию о нем; проверить подлинность технического паспорта; узнать точную дату растаможивания авто; понять точное количество предыдущих владельцев.
В Минцифры добавили, что вскоре популярные сервисы проверки авто интегрируют эту информацию в свои ресурсы.
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