Об этом сообщает "24 канал".

По словам Андрусива, отбить Донбасс без захода на территорию РФ – очень тяжело.

"Значительно сложнее, я считаю, отбивать Донбасс. Почему? Потому что, чтобы его отбивать с тактической точки зрения, нужно понимать, что мы должны зайти на территорию России, а это уже имеет много дальних международных последствий", – сказал советник главы МВД Виктор Андрусов.

Напомним, жителей Донецка, как и других частей отдельных оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), российская администрация заставляет воевать против Украины.

После 21:00 в субботу, 4 июня 2022 года, в центре Донецка прозвучала серия громких взрывов.

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