МВД: ВСУ должны зайти на территорию РФ, чтобы вернуть Донбасс
В МВД считают, что Украине для того чтобы отбить Донбасс, нужно зайти на территорию России
Об этом сообщает "24 канал".
По словам Андрусива, отбить Донбасс без захода на территорию РФ – очень тяжело.
"Значительно сложнее, я считаю, отбивать Донбасс. Почему? Потому что, чтобы его отбивать с тактической точки зрения, нужно понимать, что мы должны зайти на территорию России, а это уже имеет много дальних международных последствий", – сказал советник главы МВД Виктор Андрусов.
- Напомним, жителей Донецка, как и других частей отдельных оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), российская администрация заставляет воевать против Украины.
- После 21:00 в субботу, 4 июня 2022 года, в центре Донецка прозвучала серия громких взрывов.
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