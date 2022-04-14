МВД возобновило сдачу теста для водителей категории "В"

Об этом сообщило МВД в телеграме.



"Сервисные центры МВД возобновляют сдачу практического экзамена на категорию "В". Главный сервисный центр МВД согласовал все маршруты с военными государственными администрациями", - говорится в сообщении.



Как сообщил замминистра внутренних дел Богдан Драпятый, процедура сдачи практических экзаменов на период военного положения была упрощена в один этап.



На дорогах общего использования – для открытия категорий B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E; на автоплощадке – A1, A и B1.

Записаться на экзамен можно по личному обращению гражданина или по номерам телефонов, указанным на сайте: https://www.hscmvs.com/.

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