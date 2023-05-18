МВД установило двух российских военных, расстреливавших гражданское население в Буче
МВД Украины установило личности двух российских военных, которые расстреливали гражданское население в Буче в марте 2023 года, сейчас им грозит 12 лет лишения свободы
Об этом говорится в twitter учреждения.
Отмечается, что преступниками оказались командир парашютно-десантной роты и командир отделения 137-го парашютно-десантного полка, 106-й десантной дивизии.
"Установлено, что 02.03.2022, во время оккупации Бучанского района, российские военные открыли огонь по двум автомобилям, за рулем которых находились гражданские. Пострадавшие чудом выжили и уехали из-под обстрела", - говорится в сообщении.
Виновные обвиняются по статье "Нарушение законов и обычаев войны".
- Командиру армии РФ Павлу Бабаличу, который во время временного пребывания войска РФ в Бучанском районе приказывал обстреливать авто мирных жителей, объявили подозрение.
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