Об этом говорится в twitter учреждения.

Отмечается, что преступниками оказались командир парашютно-десантной роты и командир отделения 137-го парашютно-десантного полка, 106-й десантной дивизии.

"Установлено, что 02.03.2022, во время оккупации Бучанского района, российские военные открыли огонь по двум автомобилям, за рулем которых находились гражданские. Пострадавшие чудом выжили и уехали из-под обстрела", - говорится в сообщении.

Виновные обвиняются по статье "Нарушение законов и обычаев войны".