МВД усилит охрану храмов на Пасху

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона.

"В первую очередь мы говорим о попытках срыва богослужений в отдельных храмах. Взрывотехники будут проверять храмы на предмет минирования", - сказал он.



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Енин добавил, что на Пасху полиция перейдет на усиленный режим службы возле храмов.

В Днепропетровской области отменили комендантский час в Пасхальную ночь.