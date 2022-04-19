МВД усилит охрану храмов на Пасху
В Украине на Пасху правоохранители усилят охрану храмов
Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона.
"В первую очередь мы говорим о попытках срыва богослужений в отдельных храмах. Взрывотехники будут проверять храмы на предмет минирования", - сказал он.
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Енин добавил, что на Пасху полиция перейдет на усиленный режим службы возле храмов.
- В Днепропетровской области отменили комендантский час в Пасхальную ночь.
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