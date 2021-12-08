МВД создало новый орган, чтобы разрабатывать и воплощатьреформы

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Целью нового Офиса будет разработка и внедрение реформ в сферах охраны прав и свобод человека, противодействия преступности, поддержания публичной безопасности и предоставления полицейских услуг. Также значительное внимание будет уделяться охране государственной границы и суверенных прав Украины", - сказал глава министерства Денис Монастырский.

В задачи офиса входит:

разработка и внесение предложений по реформам в соответствующих областях;

привлечение экспертов и предоставление методологической поддержки для внедрения реформ в сферах, относящихся к компетенции МВД;

координация и взаимодействие с проектами международной технической помощи;

организация и проведение обсуждений процесса внедрения реформ с общественностью, органами государственной власти, субъектами хозяйствования, донорами и другими заинтересованными сторонами;

разработка и поддержание системы мониторинга результатов имплементации реформ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Офис реформ будет взаимодействовать со структурными подразделениями МВД, учреждениями, относящимися к сфере управления ведомства и другими госучреждениями.Состав офиса утверждает министр МВД.Согласно приказу Монастырского, руководителем офиса стал его советник Вагабов Тамерлан Фархад Оглы. Заместителем руководителя офиса назначили советницу Монастырского Светлану Котляревскую.