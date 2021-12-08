МВД создало новый орган, чтобы разрабатывать и воплощатьреформы
Министерство внутренних дел создало Офис реформ – орган, занимающийся реформами в сферах, принадлежащих к компетенции ведомства
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Целью нового Офиса будет разработка и внедрение реформ в сферах охраны прав и свобод человека, противодействия преступности, поддержания публичной безопасности и предоставления полицейских услуг. Также значительное внимание будет уделяться охране государственной границы и суверенных прав Украины", - сказал глава министерства Денис Монастырский.
В задачи офиса входит:
- разработка и внесение предложений по реформам в соответствующих областях;
- привлечение экспертов и предоставление методологической поддержки для внедрения реформ в сферах, относящихся к компетенции МВД;
- координация и взаимодействие с проектами международной технической помощи;
- организация и проведение обсуждений процесса внедрения реформ с общественностью, органами государственной власти, субъектами хозяйствования, донорами и другими заинтересованными сторонами;
- разработка и поддержание системы мониторинга результатов имплементации реформ.
Состав офиса утверждает министр МВД.
Согласно приказу Монастырского, руководителем офиса стал его советник Вагабов Тамерлан Фархад Оглы. Заместителем руководителя офиса назначили советницу Монастырского Светлану Котляревскую.
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