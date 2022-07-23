Об этом заявила заместитель главы МВД Мэри Акопян.

Она подчеркнула, что информация в отдельных иностранных СМИ о возможной контрабанде оружия из Украины может быть акцией российских спецслужб. Акопян отметила, что обращение оружия в Украине контролируется украинскими правоохранителями совместно с Европолом.



"Отметим, что действительно на полях неформальной встречи министров внутренних дел ЕС в Праге 11 июля, во время разговора главы МВД Украины Дениса Монастырского с директором Европола Катрин де Болле, стороны обсуждали проблемы нелегальной торговли оружием – как одного из ключевых вызовов, связанных с российской агрессией в Украине. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве в рамках участия правоохранительных органов Украины в оперативных мероприятиях Планов оперативных действий EMPACT, где одним из направлений является нелегальное обращение огнестрельного оружия", – говорится в сообщении МВД.



Кроме того, украинская сторона проинформировала о перспективе внедрения в Украине Единого реестра оружия, а автоматизация процессов учета оружия позволит усилить контроль над его изготовлением, хранением, использованием, а также проводить его идентификацию.



Как заверила Акопян, на фоне эпизодических, но достаточно последовательных информационных вбросов о якобы масштабной угрозе нелегального обращения оружия происхождением из Украины этот вопрос тщательно отслеживается украинскими правоохранителями.

22 июля в Европоле заверили, что не фиксировали факты контрабанды оружия из Украины.

21 июля немецкое издание Spiegel опубликовало материал со ссылкой на спикера Европола Япа Оп Ген Оорта, который якобы заявил о зафиксированных случаях торговли на черном рынке огнестрельным оружием и товарами военного назначения. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал заявления о якобы случаи "торговли оружием и военными товарами на черном рынке" из Украины.

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