МВД сократило количество блокпостов до 1,5 тыс.
Количество блокпостов на украинских дорогах сократили до 1,5 тысячи
Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает пресс-служба ведомства в Telegram.
"Сейчас нам уже удалось сократить количество блокпостов до 1,5 тысячи, забрав очень много ненужных блокпостов, которые только затрудняют передвижение, и отнимают лишь время. Что касается условно "авторизованных" блокпостов, перечень их будет занесен в специальный приказ главнокомандующего ВСУ, первая редакция которого была уже издана на прошлой неделе. Сегодня или завтра должен быть расширен перечень по всей стране блокпостов", - сказал глава МВД.
Он добавил, что вовлеченные субъекты видят оптимальное количество блокпостов на основных путях и городах в количестве до 800.
"Но они должны быть оборудованы в соответствии со всеми правилами формирования блокпоста. Там должна быть организована четкая работа, которую будут обеспечивать представители Нацполиции - совместно с ТРО, с НГУ, но именно полицейские будут главными и будут формировать работу на этих блокпостах", - заявил министр.
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