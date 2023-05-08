МВД Сербии призвало граждан в течение месяца сдать все незарегистрированное оружие
Министерство внутренних дел Сербии призвало граждан, владеющих незарегистрированным оружием, сдать его в ближайшее отделение полиции с 8 мая по 8 июня 2023 года
Об этом сообщает Балканский обозреватель в Facebook.
Отмечается, что в МВД заявили, что в течение этого периода граждане, сдающие незаконно находящееся в их собственности оружие, не будут привлечены к уголовной или иной ответственности; также будет не нужно доказывать происхождение оружия.
В частности, отмечается, что призыв касается всех видов оружия, включая автоматическое, а также мино-взрывчатых веществ, запчастей к оружию и боеприпасов.
Согласно данным Всемирного форума народонаселения за 2021 год, Сербия (вместе с Черногорией) была на пятом месте в мире и на первом в Европе по количеству оружия на душу населения.
- Напомним , 3 мая подросток из седьмого класса школы "Владислав Рыбникар" в Белграде открыл стрельбу из пистолета своего отца по охранникам, учительницам и ученикам.
- По данным сербских медиа, тогда 9 человек были убиты, 15 ранены.
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