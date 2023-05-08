Об этом сообщает Балканский обозреватель в Facebook.

Отмечается, что в МВД заявили, что в течение этого периода граждане, сдающие незаконно находящееся в их собственности оружие, не будут привлечены к уголовной или иной ответственности; также будет не нужно доказывать происхождение оружия.

В частности, отмечается, что призыв касается всех видов оружия, включая автоматическое, а также мино-взрывчатых веществ, запчастей к оружию и боеприпасов.

Согласно данным Всемирного форума народонаселения за 2021 год, Сербия (вместе с Черногорией) была на пятом месте в мире и на первом в Европе по количеству оружия на душу населения.