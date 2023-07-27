Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

Указывается. что Акане также выдала ордер на арест детскому омбудсмену Марии Львовской-Беловой.

"Судья Международного уголовного суда Томоко Акане, которая выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлена в розыск по уголовной статье", - говорится в сообщении.

В мае 2023 года против прокурора МКС Карима Ахмада Хана и судьи МКС Росарио Сальваторе Айтала следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по "подготовке к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой".

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 г. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовской-Беловой.

Представители разных государств и международных организаций отреагировали на решение МКС. Позже к ним присоединились представители Великобритании и Канады, однозначно поддержавшие позицию суда.

А президент США Джо Байден заявил , что ордер МКС на арест Путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.

Известно, что президент России Путин должен посетить Южную Африку в августе для участия в саммите БРИКС. Руководство Южно-Африканской Республики знает об ордере Международного уголовного суда по аресту Путина и осознаем юридические обязательства .

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на такое решение МКС и подчеркнул, что Россия понесет ответственность за каждое проявление террора против Украины и ее народа.

Прокуратура Южно-Африканской Республики получила ордер на арест президента России Владимира Путина: его могли арестовать в случае приезда в ЮАР.

Позже президент ЮАР Сирил Рамафоса под присягой заявил , что Кремль угрожал ему войной, если Путина арестуют во время саммита БРИКС.

Однако, 19 июля стало известно, что на саммите БРИКС, который пройдет 22-24 августа в ЮАР, Россию будет физически представлять глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин примет участие онлайн. В Госдепе США Путина назвали "международным изгоем".