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МВД России объявило в розыск судью МКС, выдавшую ордер на арест Путина

27 июля, 2023 четверг
10:29
Мир Томоко Акане

В России объявили в розыск судью Международного уголовного суда (МКС) Томоко Акане, выдавшую ордер на арест президенту России Владимиру Путину

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

Указывается. что Акане также выдала ордер на арест детскому омбудсмену Марии Львовской-Беловой.

"Судья Международного уголовного суда Томоко Акане, которая выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлена в розыск по уголовной статье", - говорится в сообщении.

В мае 2023 года против прокурора МКС Карима Ахмада Хана и судьи МКС Росарио Сальваторе Айтала следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по "подготовке к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой".

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 г. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовской-Беловой.

Представители разных государств и международных организаций отреагировали на решение МКС. Позже к ним присоединились представители Великобритании и Канады, однозначно поддержавшие позицию суда.

А президент США Джо Байден заявил , что ордер МКС на арест Путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.

Известно, что президент России Путин должен посетить Южную Африку в августе для участия в саммите БРИКС. Руководство Южно-Африканской Республики знает об ордере Международного уголовного суда по аресту Путина и осознаем юридические обязательства .

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на такое решение МКС и подчеркнул, что Россия понесет ответственность за каждое проявление террора против Украины и ее народа.

Прокуратура Южно-Африканской Республики получила ордер на арест президента России Владимира Путина: его могли арестовать в случае приезда в ЮАР.

Позже президент ЮАР Сирил Рамафоса под присягой заявил , что Кремль угрожал ему войной, если Путина арестуют во время саммита БРИКС.

Однако, 19 июля стало известно, что на саммите БРИКС, который пройдет 22-24 августа в ЮАР, Россию будет физически представлять глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин примет участие онлайн. В Госдепе США Путина назвали "международным изгоем".

Россия
Владимир Путин
Война с Россией
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