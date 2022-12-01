МВД России объявило в розыск адвоката Илью Новикова, эмигрировавшего в Украину
Российское МВД объявило в федеральный розыск адвоката Илью Новикова
Об этом сам Новиков сообщил в Facebook , опубликовав карточку с поисковой базы МВД РФ.
Как следует из карточки розыска, против Новикова возбуждено уголовное дело, однако, по какой статье, не уточняется.
"МВД РФ вдруг опомнилось и объявило меня в розыск там у себя в своей тундре. Считают почему-то, что я россиянин без особых примет. Просят позвонить им на телефон 8-499-124-47-01, если вы знаете, где я (вы знаете, в Киеве)", - прокомментировал Новиков.
Стоит отметить, что Илья Новиков в свое время был в команде защитников заключенной Россией украинской летчицы Надежды Савченко, постоянно проживающей в Украине, подал заявление на получение украинского гражданства и является адвокатом пятого президента Петра Порошенко по делу о государственной измене (снабжение угля с временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса).
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