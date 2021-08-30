МВД России объявило, что пребывание в стране комика, который пошутил об "обос *** х россиянах", есть "пожизненно нежелательным"

Об этом рассказывают российские СМИ .



Министерство внутренних дел РФ объявило нежелательным пребывание комика Идрак Мирзализаде в России после того, как он провел 10 суток под административным арестом из-за шутки о русских.



В марте он рассказал историю в программе "Разгон" о том, как трудно неславянами арендовать жилье в России.



Суть истории заключалась в том, что он договариваясь по телефону с владельцами квартир пытался сказать как можно больше слов перед тем как представиться по имени. Затем по его словам он вспоминал о белорусском гражданстве. В ходе истории он рассказал, что нашел жилье, в котором к тому квартировали россияне. В комнате был старый матрас со следами кала.



"Видимо россияне обмазываются дерьмом, когда ложатся спать", - пошутил комик.



После этого Мирзализаде посыпались угрозы. В Пензе мужчина вышел на одиночный пикет с баннером "Идрак Мирзализаде - враг росийского народа". На комика один раз напали в Москве. В сети за его голову назначили награду в 50 тыс. рублей.



"Мне кажется, что для того, чтобы обидеться на шутку о обиср ** й матрас у тебя действительно должны быть обиср ** и матрасы", - прокомментував свою шутку комик.



Потом за него взялась власть. В августе Идрак отбыл десять суток админареста. В суде комик вину не признал, но извинился перед всеми, кого мог задеть его шутку.



"В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил высказывания, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его пребывания на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других человек ", - говорится в заявлении МВД от 30 августа.



Закон "О порядке выезда в РФ и въезда в РФ" предусматривает, что иностранец, чье пребывание в России признали нежелательным, "обязан выехать из Российской Федерации".



Идрак Мирзализаде, как сказано в сообщении МВД, имеет гражданство Беларуси, ранее он получил вид на жительство в России.