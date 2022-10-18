МВД РФ планирует набрать 50 тыс. сотрудников для службы на оккупированных территориях Украины
МВД России нужно набрать к 2026 году 50 тысяч сотрудников для службы на оккупированных территориях Украины
Об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев, передает РБК.
"У нас огромный некомплект 90 тысяч личного состава. Если мы в результате будем комплектовать новые подразделения на освобожденных территориях, ничего хорошего не получится", — сказал он в Госдуме.
Поэтому он предложил производить отдельный набор для службы на временно оккупированных территориях Украины.
"К 2026 году, на переходный период, заявлена потребность в 42 тыс. дополнительной численности, а затем еще 8 тысяч в 2026 году", - добавил министр.
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