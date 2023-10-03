МВД РФ объявило Арестовича в розыск по уголовной статье
Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение в базе МВД РФ.
"Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович… объявлен в розыск по уголовной статье", - пишут российские пропагандисты.
РИА Новости напоминает , что в мае Арестович был включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Фото: скрин
Еще раньше в 2022 году уголовное дело за призывы к экстремизму в отношении политика возбудили в Беларуси.
- В январе Офис президента удовлетворил прошение об увольнении внештатного советника Алексея Арестовича и отправил его в отставку. После этого оказалось, что он уехал за границу в Италию.
- В августе на Арестовича подали заявление в СБУ из-за его высказывания, что якобы украинцы позволили себе "рассудить оккупантов" и тем самым дали им "прекрасную мотивацию воевать".
- 28 сентября Нардепка Инна Совсун написала заявление в полицию на эксрадника президента Алексея Арестовича за его сексистские призывы во время личного закрытого семинара.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.41 Покупка 37.41Продажа 38.2
- EUR Покупка 39.72Продажа 40.73
- Актуальное
- Важное