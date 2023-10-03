МВД РФ объявило Арестовича в розыск по уголовной статье

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение в базе МВД РФ.

"Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович… объявлен в розыск по уголовной статье", - пишут российские пропагандисты.

РИА Новости напоминает , что в мае Арестович был включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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Еще раньше в 2022 году уголовное дело за призывы к экстремизму в отношении политика возбудили в Беларуси.