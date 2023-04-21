МВД: разминирование сельскохозяйственных угодий Украины потребует более 10 лет

Об этом Клименко сказал на Международном саммите городов и регионов, передает пресс-служба МВД.

"На сегодняшний день мы столкнулись с большой проблемой, которую нам продолжает оставлять враг – это тотальное минирование территорий, и чем более продолжительное время враг находится на той или иной временно оккупированной территории, тем больше площадь минирования. Более того, мы сталкиваемся с огромным количеством ловушек, как в домах, так и на объектах критической инфраструктуры. Даже в детских комнатах и школах. Также минируют линии электропередач и газопроводы", - подчеркнул министр внутренних дел.

По данным МВД, в настоящее время заминировано около 30% территории Украины. Учитывая это, в МВД создали Международный координационный центр по гуманитарному разминированию.

"Мы уже практически заканчиваем подготовку дополнительно еще 400 наших саперов, которые начнут работу уже в июне-июле. И набираем сейчас еще дополнительно 500 человек, которые после соответствующего обучения будут готовы к выполнению своих обязанностей", - сказал Клименко.

По словам министра, к разминированию территории Украины привлечены все силы МВД - подразделения ГСЧС, Нацполиции и саперы Нацгвардии.

"ГСЧС разминировано, обследовано и очищено 800 квадратных километров. Люди круглосуточно находятся на этих территориях, чтобы в кратчайшие сроки разминировать их. Так, ГСЧС обезврежено 350 тыс. взрывоопасных предметов, Национальной полицией - 210 тыс., а Национальной гвардией - 27 тыс." , – сказал Клименко.