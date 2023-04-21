МВД: разминирование сельскохозяйственных угодий Украины потребует более 10 лет
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что Украине понадобится более 10 лет на разминирование сельскохозяйственных угодий
Об этом Клименко сказал на Международном саммите городов и регионов, передает пресс-служба МВД.
"На сегодняшний день мы столкнулись с большой проблемой, которую нам продолжает оставлять враг – это тотальное минирование территорий, и чем более продолжительное время враг находится на той или иной временно оккупированной территории, тем больше площадь минирования. Более того, мы сталкиваемся с огромным количеством ловушек, как в домах, так и на объектах критической инфраструктуры. Даже в детских комнатах и школах. Также минируют линии электропередач и газопроводы", - подчеркнул министр внутренних дел.
По данным МВД, в настоящее время заминировано около 30% территории Украины. Учитывая это, в МВД создали Международный координационный центр по гуманитарному разминированию.
"Мы уже практически заканчиваем подготовку дополнительно еще 400 наших саперов, которые начнут работу уже в июне-июле. И набираем сейчас еще дополнительно 500 человек, которые после соответствующего обучения будут готовы к выполнению своих обязанностей", - сказал Клименко.
По словам министра, к разминированию территории Украины привлечены все силы МВД - подразделения ГСЧС, Нацполиции и саперы Нацгвардии.
"ГСЧС разминировано, обследовано и очищено 800 квадратных километров. Люди круглосуточно находятся на этих территориях, чтобы в кратчайшие сроки разминировать их. Так, ГСЧС обезврежено 350 тыс. взрывоопасных предметов, Национальной полицией - 210 тыс., а Национальной гвардией - 27 тыс." , – сказал Клименко.
- Ранее мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что оккупанты пытаются заминировать всю территорию вокруг города.
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