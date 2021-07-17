МВД разделят на несколько частей, - Арахамия

Об этом председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в эфире канала "Украина 24", передает Еспресо.TV .



"Он мне сказал, что он решил условно на месяц исчезнуть с инфополя, для того, чтобы, во-первых, провести аудит того, что есть, и выйти через месяц с пресс-конференцией, где он расскажет, чем он будет заниматься, когда он видит воплощение каких-то программ, чтобы мы его потом как парламент могли контролировать ", - приводит слова политика Украинская правда.



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Арахамия также заявил, что одной из главных задач, стоящих перед Монастырским, является разделение Министерства внутренних дел на несколько отдельных подразделений.



"У нас как у правящей коалиции есть план институциональный по том, что такие крупные министерства надо разбивать на несколько инстанций - Нацгвардия должна быть разобщена с полицией, и пограничная служба также", - сказал глава фракции.



"Один из таких главных задач, которые будут стоять перед министром - это сделать разделение этих частей", - добавил он.



По его словам, Пограничную службу "точно" заберут из МВД, а по миграционной службе - "вопрос открытый".

Как заявляет журналист Юрий Бутусов , на новое руководство МВД будет иметь влияние руководитель Офиса президента Андрей Ермак через своего заместителя Олега Татарова, а также через мужа секретарши Зеленского Гогилашвили, который только недавно живет в Украине, а уже занимает должность заместителя министра внутршних дел.

Кроме того, по мнению Бутусова, после Авакова Ермак "возьмется" за генпрокурорку Ирину Венедиктову и голову Верховной Рады Дмитрия Разумкова, поскольку они стремятся быть политически самостоятельными.