Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Двигатель БПЛА громок и похож на работу мопеда или бензопилы. Он летает на малой высоте – до 4 километров. А также малозаметный радарам.

Что делать в случае обнаружения дрона

Старайтесь попасть в специальные укрытия

Используйте подвалы, цокольные этажи домов, подземные переходы и паркинги.

Держитесь подальше от админзданий, стратегических и военных объектов, автозаправочных станций

Если укрытие далеко, соблюдайте правила "двух стен"

Не прячьтесь в подъездах, под арками, на лестнице

Не оставайтесь в автотранспорте

Также при перемещении БПЛА или о месте их падения украинцев призывают сообщать по номеру 102.

"Важно! Не приближайтесь к объекту и не трогайте обломки", - отмечают в МВД.

Утром 14 декабря Россия атаковала Киев дронами, обломками от беспилотников повреждены админздание и 4 жилых дома в Шевченковском районе. Также сообщалось и о работе ПВО в Киевской области, в Вишневом поврежден частный дом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb