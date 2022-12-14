МВД рассказало, как распознать вражеские "шахеды" и уберечься от атаки
В Министерстве внутренних дел дали советы украинцам, как распознать "шахеды" и действовать при их обнаружении
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Двигатель БПЛА громок и похож на работу мопеда или бензопилы. Он летает на малой высоте – до 4 километров. А также малозаметный радарам.
Что делать в случае обнаружения дрона
- Старайтесь попасть в специальные укрытия
- Используйте подвалы, цокольные этажи домов, подземные переходы и паркинги.
- Держитесь подальше от админзданий, стратегических и военных объектов, автозаправочных станций
- Если укрытие далеко, соблюдайте правила "двух стен"
- Не прячьтесь в подъездах, под арками, на лестнице
- Не оставайтесь в автотранспорте
Также при перемещении БПЛА или о месте их падения украинцев призывают сообщать по номеру 102.
"Важно! Не приближайтесь к объекту и не трогайте обломки", - отмечают в МВД.
- Утром 14 декабря Россия атаковала Киев дронами, обломками от беспилотников повреждены админздание и 4 жилых дома в Шевченковском районе. Также сообщалось и о работе ПВО в Киевской области, в Вишневом поврежден частный дом.
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