МВД расширит в Украине сеть Центров безопасности, которые объединят полицию, "скорую" и пожарную службы
Министерство внутренних дел Украины планирует расширить сеть Центров безопасности с целью облегчить процедуру обращения для граждан
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает пресс-служба МВД.
"Сейчас в ряде регионов проходит испытания новая инициатива - сеть Центров безопасности, которые сочетают полицейскую станцию и пост ГСЧС. Наша цель - расширить количество таких центров, а также присоединить к их работе еще и сервисные центры. Это значительно упростит процедуру обращения для граждан. На сегодня создан 31 Центр безопасности, больше всего в Донецкой области. До конца года совместно с территориальными громадами мы планируем создать еще пять таких заведений", - рассказал Монастырский на встрече с членами правительства и представителями местного самоуправления.
Министр развития громад и территорий Алексей Чернышев, в свою очередь, подчеркнул, что МВД, в частности Национальная полиция, является единственным, кто в установленные законом сроки привели свои структуры в соответствие с новым административно-территориальным устройством.
Председатель Нацполиции Игорь Клименко отметил, что сейчас проект "Полицейский офицер громады" имеет высокий уровень доверия у населения и для своего развития требует государственного подхода и совместных усилий, в том числе финансовой поддержки, и Нацполиции, и органов местного самоуправления.
Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин отметил, что в соответствии с лучшими европейскими практиками, во всех регионах должны заработать больше добровольных пожарных дружин, особенно в отдаленных от основных пожарных частей и труднодоступных населенных пунктах.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.71
Покупка 26.71Продажа 26.94
-
EUR
Покупка 31.26Продажа 31.66
- Актуальное
- Важное