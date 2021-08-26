МВД расширит в Украине сеть Центров безопасности, которые объединят полицию, "скорую" и пожарную службы

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает пресс-служба МВД.

"Сейчас в ряде регионов проходит испытания новая инициатива - сеть Центров безопасности, которые сочетают полицейскую станцию и пост ГСЧС. Наша цель - расширить количество таких центров, а также присоединить к их работе еще и сервисные центры. Это значительно упростит процедуру обращения для граждан. На сегодня создан 31 Центр безопасности, больше всего в Донецкой области. До конца года совместно с территориальными громадами мы планируем создать еще пять таких заведений", - рассказал Монастырский на встрече с членами правительства и представителями местного самоуправления.

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышев, в свою очередь, подчеркнул, что МВД, в частности Национальная полиция, является единственным, кто в установленные законом сроки привели свои структуры в соответствие с новым административно-территориальным устройством.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко отметил, что сейчас проект "Полицейский офицер громады" имеет высокий уровень доверия у населения и для своего развития требует государственного подхода и совместных усилий, в том числе финансовой поддержки, и Нацполиции, и органов местного самоуправления.

Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин отметил, что в соответствии с лучшими европейскими практиками, во всех регионах должны заработать больше добровольных пожарных дружин, особенно в отдаленных от основных пожарных частей и труднодоступных населенных пунктах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb