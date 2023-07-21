Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Отмечается, что 7 недель назад в сервисных центрах МВД Киевщины, Львовщины, Одесщины и Винницкой области стартовал пилотный проект по обеспечению прозрачности экзаменов для получения водительского удостоверения. В частности, экзаменационные классы и авто оборудовали камерами, обеспечили запись звука, чтобы не оставалось слепых зон и возможности для подсказок.

"В настоящее время в каждом пилотном регионе ежедневно принимают более 700 теоретических и столько же практических экзаменов ежедневно. В среднем, только каждый четвертый с первого раза сдает экзамены для получения водительского удостоверения", - говорится в сообщении.

Клименко сообщил, что с 3 августа к проекту присоединятся также Сумская, Ровенская, Житомирская и Кировоградская области. Однако уже с 21 июля в этих регионах можно получить онлайн-талон на практический экзамен.