МВД расширило перечень областей, в которых можно сдать прозрачные экзамены на получение водительских прав
Министерство внутренних дел Украины добавило четыре области в пилотный проект по обеспечению прозрачности получения водительского удостоверения: сервисные центры заработают с 3 августа
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Отмечается, что 7 недель назад в сервисных центрах МВД Киевщины, Львовщины, Одесщины и Винницкой области стартовал пилотный проект по обеспечению прозрачности экзаменов для получения водительского удостоверения. В частности, экзаменационные классы и авто оборудовали камерами, обеспечили запись звука, чтобы не оставалось слепых зон и возможности для подсказок.
"В настоящее время в каждом пилотном регионе ежедневно принимают более 700 теоретических и столько же практических экзаменов ежедневно. В среднем, только каждый четвертый с первого раза сдает экзамены для получения водительского удостоверения", - говорится в сообщении.
Клименко сообщил, что с 3 августа к проекту присоединятся также Сумская, Ровенская, Житомирская и Кировоградская области. Однако уже с 21 июля в этих регионах можно получить онлайн-талон на практический экзамен.
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