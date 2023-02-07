МВД рассекретило архивные документы о массовой депортации жителей Запада Украины в 1940-50-х годах
Министерство внутренних дел Украины отменило гриф "Для служебного пользования" на архивных документах, касающихся репрессий и депортации жителей Запада Украины властью СССР в 1940–1950-х годах
Об этом сообщили в пресс-службе МВД .
Комиссия по работе со служебной информацией в аппарате МВД Украины рассекретила архив МВД, который касается массовой депортации населения территории Запада Украины. Это связано с тем, что согласно закону Украины "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" распорядители этих архивных данных обязаны предоставлять и обнародовать их. Также закон предусматривает, что архивная информация не является служебной.
"Целью этого закона является обеспечение открытости архивной информации репрессивных органов и запрет ограничения доступа к ней. Поэтому документы репрессивных органов должны быть доступны общественности, в том числе путем размещения на официальных вебсайтах", - подчеркнул директор Департамента документооборота и контроля Иван Сопига.
Пока документы, касающиеся массовых депортаций населения с Запада Украины в 1940-х и 1950-х годах, а также эшелонные списки граждан Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской области хранятся в фондах Отраслевого государственного архива. Архив МВД будет рекомендовать продолжить работу по пересмотру архивных дел с целью выявления информации о репрессиях и депортациях. Также целью является донесение этих данных до общественности.
- 7 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил , что в Кадиевке оккупанты уничтожают архивы и документы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.67
Покупка 39.67Продажа 40.33
-
EUR
Покупка 42.18Продажа 43.11
- Актуальное
- Важное