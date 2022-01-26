МВД проведет массовые учения для населения на случай чрезвычайной ситуации, - Монастырский
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что ведомство проведет массовые тренировки для населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, также в стране проверят работу систем гражданской безопасности в населенных пунктах
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"К учениям будут привлечены лучшие специалисты и инструкторы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, Нацгвардии и Госпогранслужбы. Акцент будет сделан на вопросе безопасности обращения с взрывоопасными предметами", - рассказал Монастырский.
Министр отметил, что все инструкторы проходили обучение в Великобритании, США, Канаде, Польше и других странах.
Кроме того, временно исполняющий обязанности главы ГСЧС Сергей Крук сообщил, что служба уже начала подготовку к тренировкам населения.
"В онлайн-режиме была собрана Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям для того, чтобы органы власти на местах глубже поняли содержание учений. Вместе мы проговорили основные вопросы: оповещения, порядок использования защитных сооружений, эвакуацию. Все это самое элементарное, что нужно для нормального функционирования системы гражданской защиты", - отметил Крук.
- Напомним, министр обороны Алексей Резников сообщил, что учения Сил терробороны с участием местных властей начнутся в феврале.
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