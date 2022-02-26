МВД просит выключить в телефонах геолокацию

Об этом говорится в Twitter ведомства.



"Уважаемые граждане! Это требование времени: всем выключить геолокацию в мобильных телефонах, собственных и близких. "Метки" в большинстве уже обезврежены, враг начинает ориентироваться по скоплению мобильного трафика", - говорится в сообщении.

Уважаемые граждане! Это требование времени: всем выключить геолокацию в мобильных телефонах, своих и ваших близких. "Метки" в большинстве уже обезврежены, враг начинает ориентироваться по скоплению мобильного трафика. Просьба распространить в громадах! pic.twitter.com/jhNoHLwz37 — МВД Украины (@MVS_UA) February 26, 2022