МВД просит выключить в телефонах геолокацию
Министерство внутренних дел просит всех выключить геолокацию в мобильных телефонах
Об этом говорится в Twitter ведомства.
"Уважаемые граждане! Это требование времени: всем выключить геолокацию в мобильных телефонах, собственных и близких. "Метки" в большинстве уже обезврежены, враг начинает ориентироваться по скоплению мобильного трафика", - говорится в сообщении.
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