МВД призвало украинцев не сдавать взрывоопасные предметы на металлолом
Представитель МВД Алена Матвеева напомнила о запрете сдавать взрывоопасные предметы на металлолом и ответственность за такие действия
Об этом передает Укринформ .
"Определенная категория граждан пытается сдавать взрывоопасные предметы в металлолом или даже использовать в преступных целях. Напоминаю, такие действия недопустимы, опасны и строго наказываются правоохранительными структурами", - подчеркнула Алена Матвеева.
Она отметила, что во время полевых работ много случаев гибели или травмирования от взрывоопасных предметов. В основном такое происходит на Киевщине и Черниговщине.
Представитель МВД призвала посещать только те места, которые точно проверили пиротехники. Также она напомнила не подходить к взрывоопасным предметам и не прикасаться к ним. В случае обнаружения их необходимо немедленно звонить по телефону "101", "102" или использовать приложение "Разминирование Украины" или интерактивный сервис "Противоминная деятельность ГСЧС Украины".
- На 10 июня пиротехники разминировали 370 населенных пунктов Украины.
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