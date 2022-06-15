Об этом передает Укринформ .

"Определенная категория граждан пытается сдавать взрывоопасные предметы в металлолом или даже использовать в преступных целях. Напоминаю, такие действия недопустимы, опасны и строго наказываются правоохранительными структурами", - подчеркнула Алена Матвеева.

Она отметила, что во время полевых работ много случаев гибели или травмирования от взрывоопасных предметов. В основном такое происходит на Киевщине и Черниговщине.

Представитель МВД призвала посещать только те места, которые точно проверили пиротехники. Также она напомнила не подходить к взрывоопасным предметам и не прикасаться к ним. В случае обнаружения их необходимо немедленно звонить по телефону "101", "102" или использовать приложение "Разминирование Украины" или интерактивный сервис "Противоминная деятельность ГСЧС Украины".

На 10 июня пиротехники разминировали 370 населенных пунктов Украины.

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