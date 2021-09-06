МВД приобретет для патрульных бодикамеры вместо электрошокеров, - Монастырский
Министерство внутренних дел закупит для полицейских более 6 тыс. бодикамер, а также электромобили
Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский 6 сентября во время презентации проектов и приоритетных направлений деятельности МВД.
"Зайдя в должность, я отменил один из тендеров на 170 млн гривен на закупку электрошокеров и направил основную часть этих средств на закупку бодикамер для полицейских. Это именно то, что должно увеличить доверие.
Мой принцип и подход моей команды заключается в том, что остановив вас, патрульный полицейский должен обязательно иметь возможность подключенной камеры. Если камера выключена, - полицейский нарушает закон ", - сказал министр.
По словам Монастырского, в 2021 году запланирована закупка более 6000 таких бодикамер, и это, дескать, позволит обеспечить всю патрульную полицию, по крайней мере ту, что будет работать на дорогах.
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