МВД приобретет для патрульных бодикамеры вместо электрошокеров, - Монастырский

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский 6 сентября во время презентации проектов и приоритетных направлений деятельности МВД.

"Зайдя в должность, я отменил один из тендеров на 170 млн гривен на закупку электрошокеров и направил основную часть этих средств на закупку бодикамер для полицейских. Это именно то, что должно увеличить доверие.

Мой принцип и подход моей команды заключается в том, что остановив вас, патрульный полицейский должен обязательно иметь возможность подключенной камеры. Если камера выключена, - полицейский нарушает закон ", - сказал министр.

По словам Монастырского, в 2021 году запланирована закупка более 6000 таких бодикамер, и это, дескать, позволит обеспечить всю патрульную полицию, по крайней мере ту, что будет работать на дорогах.