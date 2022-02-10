МВД предупредило о фейковых объявлениях о якобы продажах автомобилей, предоставленных США в рамках помощи Украине
В МВД предупредили о неправдивых объявлениях о продаже автомобилей Mitsubishi L200, которые США передали Госпогранслужбе Украины как международную техническую помощь
Об этом заявили в пресс-центре МВД .
"В соцсетях распространяется ложная информация о якобы продажах пикапов Mitsubishi L200, предоставленных Государственной пограничной службе Украины как международная техническая помощь от США. Эта информация - ничто иначе как фейк", - говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, 4 февраля ГНСУ официально проинформировала о передаче автомобилей от США, и можно посмотреть фото с этого мероприятия.
Вся техника, полученная пограничниками, налицо. В подразделы ее распределят согласно договоренностям с международными партнерами.
"Не может идти никакого языка о ее (технике, - ред.) продаже", - подчеркнули в МВД.
Правоохранители призвали украинцев проверять объявление при покупке авто, чтобы не стать жертвами мошенников. Также в ведомстве не исключили, что это может быть "чья-то грязная дезинформационная кампания".
- Напомним, ранее сообщалось, что украинские пограничники получили от США 40 грузовиков для патрулирования труднодоступных районов.
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