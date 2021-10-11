МВД предлагает отдавать местным громадам до трети поступлений от штрафов за нарушение ПДД, - Енин
Министерство внутренних дел предлагает отдавать местным громадам от 10 до 30% поступлений от штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД)
Об этом первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал в интервью РБК-Украина.
"Мы хотели бы выйти уже вскоре с инициативой в законодательном порядке установить систему распределения поступлений от штрафов за нарушение правил дорожного движения. По нашему мнению от 10 до 30% поступлений от этих штрафов могли бы направляться в местные громады", - сказал Енин.
Он отметил, что ведомство предлагает привлекать общественность к выявлению этих правонарушений. В частности, планируется разработать специальное приложение.
"Мы планируем разработать специальное приложение, позволяющее фиксировать грубые нарушения правил дорожного движения другим его участникам. На первом этапе речь может идти о проезде на красный свет, или нарушении правил проезда железнодорожных переездов, или проезд через двойную полосу и т.п.", - отметил Енин.
Он подчеркнул, что при наличии соответствующей доказательной базы и нормативного урегулирования, удастся более активно включить громаду в такие процессы.
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