МВД Польши готовится принять 1 млн украинских беженцев

С таким заявлением выступил вице-министр внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик, чьи слова приводит польское радио.



"Есть несколько сценариев. Возможно, воплотятся более положительные или не столь радикальные сценарии, но мы должны быть готовы к "черному" сценарию, и уже некоторое время МВД принимает меры, чтобы мы были готовы к приходу этой волны даже миллиона людей, которые при этом самом радикальном элементе могут появиться на нашей восточной границе", - сказал он.



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По словам чиновника, всех этих людей будут пускать в Польшу и оказывать необходимую помощь.



Мацей Вонсик добавил, что речь идет о подготовке переходов, медицинском обслуживании, проживании и питании.



"По Женевской конвенции эти люди будут под защитой Польши, и мы не будем от этого дистанцироваться. Там, где на самом деле есть беженцы, мы должны им помочь, такое международное право, но это также правила сосуществования цивилизованных людей, принципы европейской и христианской культуры. Мы не уйдем от этого и не будем от этого защищаться", - объяснил заместитель главы польского МВД.



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Вместе с тем, Вонсик также призвал не поддаваться истерике и панике.



"У нас еще Олимпиада впереди. Кажется, у Путина настолько важные отношения с Китаем, что он не сделает никаких решительных шагов до окончания Олимпиады, потому что это может обратить китайскую сторону против него", - оценил он.



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