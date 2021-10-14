МВД показало видео с места смерти нардепа Полякова

Видео представил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, сообщает Украина 24 .

"На видео четко зафиксировано, как полицейские, четко выполняя нормативные требования к ним, останавливая конкретный автомобиль, работают с включенными боди-камерами, чтобы ни у кого не было потом никаких сомнений. Все эти материалы в дальнейшем приобщено к материалам уголовного производства. Мы видим , как полицейские осуществляют первые реанимационные мероприятия. в дальнейшем к этим реанимационным мероприятиям присоединилась скорая. Мы видим дефибриллятор ", - отметил Енин.

Отметим, что на показанных кадрах не видно лица человека, которого пытались реанимировать полицейские.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb