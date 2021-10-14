МВД показало видео с места смерти нардепа Полякова
Министерство внутренних дел показало видео с камер наблюдения с места смерти народного депутата Антона Полякова
Видео представил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, сообщает Украина 24 .
"На видео четко зафиксировано, как полицейские, четко выполняя нормативные требования к ним, останавливая конкретный автомобиль, работают с включенными боди-камерами, чтобы ни у кого не было потом никаких сомнений. Все эти материалы в дальнейшем приобщено к материалам уголовного производства. Мы видим , как полицейские осуществляют первые реанимационные мероприятия. в дальнейшем к этим реанимационным мероприятиям присоединилась скорая. Мы видим дефибриллятор ", - отметил Енин.
Отметим, что на показанных кадрах не видно лица человека, которого пытались реанимировать полицейские.
- Напомним, народного депутата Антона Полякова нашли мертвым 8 октября.
- Причиной смерти народного депутата Антона Полякова назван острую коронарную недостаточность и острую ишемическую болезнь сердца.
- Начальник полиции Киева Иван Выговский назвал главные версии смерти нардепа депутатской группы "За будущее" Антона Полякова.
- Также в крови Полякова нашли метадон .
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