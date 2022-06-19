МВД планирует разминировать деоккупированные территории Украины в течение года после окончания боев
МВД способно разминировать деоккупированные территории Украины за год, а не за 3-5 после окончания боев, как планировали ранее
Об этом сообщило МВД в телеграме .
"Руководство МВД понимает масштаб "минного наследия", который оставляют после себя оккупационные войска. И уже сейчас прилагает максимальные усилия, чтобы ускорить гуманитарное разминирование деоккупированных территорий. Но остро стоит вопрос закупки современной пиротехнической техники", - говорится в министерстве.
Правоохранители нуждаются в роботизированных машинах, которые могут быстро и безопасно разминировать большие территории. Продолжаются переговоры с Японией, Канадой, США и ЕС. Как отметили в министерстве, Украина стремится как можно скорее получить необходимую технику.
"И если эти шаги будут предприняты и удастся все запланированное, можно уверенно говорить, что сроки полного разминирования будут значительно изменены. И понадобится не 3-5 лет, как планировали раньше, а гораздо меньше", - подчеркнули в МВД.
- 18 июня глава МВД Денис Монастырский заявил, что в Украине. нужно разминировать примерно 270 тысяч квадратных километров территории.
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