МВД передало в музей 7 дел о геноциде украинцев властями СССР во время Голодомора 1932-1933 годов
Министерство внутренних дел Украины передало Национальному музею Голодомора семь архивных копий рассекреченных дел о фактах геноцида советской власти против украинцев времен Голодомора 1932-1933 годов
Об этом заявила заместитель министра внутренних дел Мэри Акопян, передает Интерфакс-Украина.
"В прошлом году мы с Национальным музеем Голодомора-геноцида подписали меморандум о взаимодействии и в рамках сотрудничества музей получил первые две оцифрованные копии рассекреченных архивных материалов уголовных производств. Сегодня мы передаем музею копии еще семи рассекреченных уголовных дел", - заявила Акопян
По ее словам, эти уголовные дела касаются конкретных осужденных людей - жертв голодомора и их личных историй и свидетельствуют о фактах целенаправленного геноцида против украинской нации.
"Одно из них - дело о массовых выступлениях против мер советской власти в селе Добрянском Сумской области в январе 1932 года. Несколько человек осуждены на различные сроки лишения свободы", - сообщила она.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.65
Покупка 26.65Продажа 26.9
-
EUR
Покупка 31.5Продажа 31.9
- Актуальное
- Важное