МВД передало в музей 7 дел о геноциде украинцев властями СССР во время Голодомора 1932-1933 годов

Об этом заявила заместитель министра внутренних дел Мэри Акопян, передает Интерфакс-Украина.

"В прошлом году мы с Национальным музеем Голодомора-геноцида подписали меморандум о взаимодействии и в рамках сотрудничества музей получил первые две оцифрованные копии рассекреченных архивных материалов уголовных производств. Сегодня мы передаем музею копии еще семи рассекреченных уголовных дел", - заявила Акопян



По ее словам, эти уголовные дела касаются конкретных осужденных людей - жертв голодомора и их личных историй и свидетельствуют о фактах целенаправленного геноцида против украинской нации.

"Одно из них - дело о массовых выступлениях против мер советской власти в селе Добрянском Сумской области в январе 1932 года. Несколько человек осуждены на различные сроки лишения свободы", - сообщила она.