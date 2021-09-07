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МВД передало в музей 7 дел о геноциде украинцев властями СССР во время Голодомора 1932-1933 годов

7 сентября, 2021 вторник
16:45
Общество Мэри Акопян

Министерство внутренних дел Украины передало Национальному музею Голодомора семь архивных копий рассекреченных дел о фактах геноцида советской власти против украинцев времен Голодомора 1932-1933 годов

Об этом заявила заместитель министра внутренних дел Мэри Акопян, передает Интерфакс-Украина.

"В прошлом году мы с Национальным музеем Голодомора-геноцида подписали меморандум о взаимодействии и в рамках сотрудничества музей получил первые две оцифрованные копии рассекреченных архивных материалов уголовных производств. Сегодня мы передаем музею копии еще семи рассекреченных уголовных дел", - заявила Акопян

По ее словам, эти уголовные дела касаются конкретных осужденных людей - жертв голодомора и их личных историй и свидетельствуют о фактах целенаправленного геноцида против украинской нации.

"Одно из них - дело о массовых выступлениях против мер советской власти в селе Добрянском Сумской области в январе 1932 года. Несколько человек осуждены на различные сроки лишения свободы", - сообщила она.

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Голодомор
рассекреченные архивы
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