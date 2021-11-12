МВД определило 10 участков украинской границы, где могут происходить основные подходы мигрантов

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передаёт Укринформ.

"Что мы видим в тактическом плане: определено около 10 участков, где основные могут происходить подходы мигрантов к государственной границе с Украиной. Именно там будут усиливаться пограничники, в частности, и Нацгвардией, и полицией", - сказал он.

Монастырский отметил, что сейчас основным месседжем является консолидация всех усилий. Поэтому во время заседания СНБО также обсуждались подразделения территориальной обороны.

"Наша механика будет, конечно, подобна противостояниям на литовской границе и на границе с Польшей. То есть, бесспорно, (это будут проходить – ред.) определение мест скопления, а разведка будет информировать (нас – ред.) в случае направления мигрантов в сторону Украины, то есть о том, куда именно они двигаются. И именно там мобильные группы будут находиться уже в считанные минуты. Именно это и будет основная цель - не допустить массового прорыва государственной границы", - отметил министр.

Говоря о ситуации с мигрантами, он заявил, что она лучше показывает, что разделять пограничников, Нацгвардию, Нацполицию и ГСЧС пока "невозможно и нецелесообразно", и что этот вопрос пока не стоит в повестке дня.

По его словам, в настоящее время фактически отсутствует нормальная граница Украины и РФ и Украины и Беларуси.

"Это две отдельные темы, но мы фактически их сводим в одну, потому что этот миграционный кризис для сознания каждого украинца обостряет (вопрос – ред.): а что у нас там, а есть ли граница? Ответ – да, пограничники есть, граница обозначена, но самого сооружения границы – нет, и это наша общая задача – задача всего правительства, президента, общества, потому что это строится за налоги граждан – в следующем году построить границу между Украиной и РФ и между Украиной и Беларусью. Речь идет о более чем 1000 км государственной границы", - сказал глава МВД.

Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении силовиков.

Утром 10 ноября сообщалось, что десятки мигрантов прорвались через белорусско-польскую границу.

Депутат крупнейшей в Бундестаге Социал-демократической партии Германии Нильc Шмид предложил привлечь Украину к решению проблемы с мигрантами на белорусско-польской границе. Он сказал, что мигрантов можно отправлять в Украину, пока ЕС будет рассматривать заявки на их убежище.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил на идею немецкого депутата предложением однопартийцам Шмида пригласить мигрантов в свои дома.

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