Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество МВД определило 10 участков украинской границы, где могут происходить основные подходы мигрантов

МВД определило 10 участков украинской границы, где могут происходить основные подходы мигрантов

12 ноября, 2021 пятница
07:29
Общество Денис Монастирский

В Министерстве внутренних дел определили около 10 участков украинской границы, где могут проходить основные подходы мигрантов. Участки усилят пограничниками и Нацгвардией

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передаёт Укринформ.

"Что мы видим в тактическом плане: определено около 10 участков, где основные могут происходить подходы мигрантов к государственной границе с Украиной. Именно там будут усиливаться пограничники, в частности, и Нацгвардией, и полицией", - сказал он.

Монастырский отметил, что сейчас основным месседжем является консолидация всех усилий. Поэтому во время заседания СНБО также обсуждались подразделения территориальной обороны.

"Наша механика будет, конечно, подобна противостояниям на литовской границе и на границе с Польшей. То есть, бесспорно, (это будут проходить – ред.) определение мест скопления, а разведка будет информировать (нас – ред.) в случае направления мигрантов в сторону Украины, то есть о том, куда именно они двигаются. И именно там мобильные группы будут находиться уже в считанные минуты. Именно это и будет основная цель - не допустить массового прорыва государственной границы", - отметил министр.

Говоря о ситуации с мигрантами, он заявил, что она лучше показывает, что разделять пограничников, Нацгвардию, Нацполицию и ГСЧС пока "невозможно и нецелесообразно", и что этот вопрос пока не стоит в повестке дня.

По его словам, в настоящее время фактически отсутствует нормальная граница Украины и РФ и Украины и Беларуси.

"Это две отдельные темы, но мы фактически их сводим в одну, потому что этот миграционный кризис для сознания каждого украинца обостряет (вопрос – ред.): а что у нас там, а есть ли граница? Ответ – да, пограничники есть, граница обозначена, но самого сооружения границы – нет, и это наша общая задача – задача всего правительства, президента, общества, потому что это строится за налоги граждан – в следующем году построить границу между Украиной и РФ и между Украиной и Беларусью. Речь идет о более чем 1000 км государственной границы", - сказал глава МВД.

  • Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении силовиков.
  • Утром 10 ноября сообщалось, что десятки мигрантов прорвались через белорусско-польскую границу.
  • Депутат крупнейшей в Бундестаге Социал-демократической партии Германии Нильc Шмид предложил привлечь Украину к решению проблемы с мигрантами на белорусско-польской границе. Он сказал, что мигрантов можно отправлять в Украину, пока ЕС будет рассматривать заявки на их убежище.
  • Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил на идею немецкого депутата предложением однопартийцам Шмида пригласить мигрантов в свои дома.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
мигранты
Денис Монастирский
Читайте также:
Олександр Усик
11 ноября, 2021 четверг
Усик упустил шанс немедленно провести бой за звание абсолютного чемпиона мира против Фьюри
10 ноября, 2021 среда
Список стран ЕС, которые не будут закрывать границы для вакцинированных украинцев
10 ноября, 2021 среда
Джошуа решил, с кем сразится после реванша с Усиком
Киев
+1
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.02
    Покупка 26.02
    Продажа 26.26
  • EUR
    Покупка 29.73
    Продажа 30.15
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, пятница
12 ноября
11:54
В Украине назначен временный глава ГСЧС
11:43
Каждый пятый взрослый украинец полностью вакцинирован от коронавируса, - Минздрав
11:30
Обновлено
Зеленский
Зеленский призвал премьера Грузии гарантировать права Саакашвили и пустить к нему мать и медиков
11:24
На Днепропетровщине стражи порядка разоблачили подпольную типографию: печатали фейковые COVID-сертификаты
11:19
Алексей Данилов
Данилов: Миграционный кризис был искусственно создан Путиным и Лукашенко
11:11
полиция карантин
В Киеве усилят контроль за соблюдением карантина
11:00
В Донецкой области задержали экс-руководителя "отдела кадров" террористической группировки "Оплот"
10:31
Виталий Кличко
Кличко пообещал, что тепло и горячая вода для киевлян не подорожают: на это потратят 2 млрд. грн.
10:20
Дмитрий Кулеба
Россия ищет возможность продвинуться дальше на украинскую территорию, - Кулеба
09:56
окупанты
"Никогда не планировала": в РФ отреагировали на информацию Bloomberg о возможном вторжении в Украину
09:45
Курс валют: цена евро упала ниже 30 грн/€
09:29
карантин
В Украине расширилась "красная" зона карантина, "желтая" – сократилась
09:17
ОБСЕ
В оккупированной Луганщине представители ОБСЕ потеряли беспилотник
08:48
Школы должны перейти на очное обучение после отстранения невакцинированных учителей, - Шмигаль
08:45
Сутки на фронте: оккупанты 13 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, ранен украинский военный
08:32
В Украине зафиксировали более 24 тыс. новых случаев коронавируса и 750 смертей в сутки
08:31
Роберт Левандовски
ЧМ-2022: расписание матчей и трансляций пятницы
08:30
Из страны Героев Майдана, которым стыдно изменять, мы превратились для Запада в страну шутов, - Княжицкий
08:19
ОБСЕ
США в ОБСЕ: Главным препятствием для урегулирования конфликта на Донбассе и мира в Украине является Россия
08:00
Трофей ЧС-2022
ЧМ-2022: результаты всех матчей четверга
07:58
Минэнерго
В Минэнерго заявили о блокировании РФ поставок угля из Казахстана: мы фактически в состоянии энерговойны
07:18
Украинская капсула, квантовый шпион и шумерский в школе – 5 книг, где можно заглянуть в будущее
2021, четверг
11 ноября
23:36
Хорватия - Шотландия
Хорватия забила Мальте 7 голов в матче квалификации ЧМ-2022
23:23
Виктор Медведчук
Несмотря на санкции, Медведчук делает капитальный ремонт дворца в Пуще-Водице площадью в 2000 кв. м, – "Схемы"
22:44
В Киеве презентовали документальный сериал о обретении Украиной Независимости
22:39
Оккупанты в Крыму арестовали адвоката Эдема Семедляева
22:18
Александр Петраков
Дай Бог, чтобы оставили голы на Боснию, - тренер сборной Петраков прокомментировал неожиданную ничью против Болгарии
22:03
ДТП с детьми на пешеходном переходе в Харькове: после первой аварии на том же месте легковушка сбила полицейского
21:43
Женская сборная Украины по баскетболу уверенно обыграла Францию
21:39
Белый дом
США предупредили Европу о возможном новом вторжении РФ в Украину, - Bloomberg
21:21
Сборная Украины на последних минутах спаслась от поражения в товарищеском матче против Болгарии
21:11
В Украине за три года объем продаж меда через цивилизованные места торговли вырос почти на 5%, — директор компании-производителя
21:10
Обновлено
В Харькове Toyota сбила двоих детей на пешеходном переходе. Они травмированы
21:08
Янукович
Верховный Суд в Лондоне заслушал позицию Украины по "долгу Януковича"
20:53
Грузия сенсационно обыграла Швецию с Ибрагимовичем в отборе на ЧМ-2022
20:37
"Украина будет адекватно реагировать на развитие ситуации": Зеленский обсудил миграционный кризис с президентом Литвы
20:34
Тренера сборной Украины отправили на стажировку в "Барселону"
20:21
Путин Меркель
Путин посетовал Меркель на использование Украиной дронов в зоне ООС и активность НАТО в Черном море
19:58
Ярмоленко объяснил, почему потратил всю премию за Евро-2020 на благотворительность
19:53
хакер
Совершили кибератаки на госорганы Украины: восьми экс-трудникам СБУ из Крыма, работающим в ФСБ, объявили подозрение в госизмене
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV