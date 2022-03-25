МВД объявило российской певице Чичериной подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины
МВД объявило о подозрении российской певице Юлии Чичериной, которая поддерживает войну РФ против Украины и вместе с оккупантами в Энергодаре сняла украинский флаг со здания мэрии
Об этом заявили в МВД .
"Правоохранители объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины российской певице Юлии Чичерини.
Правоохранители выяснили, что 21 марта 2022 года Юлия Чичерина прибыла в Энергодар Запорожской области и вместе с оккупантами сняла с крыши здания мэрии города украинский флаг.
Певице заочно объявили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Юлии Чичериной грозит до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без нее.
Певицу заочно объявят в международный розыск, а сейчас принимаются меры по наложению ареста на ее активы, независимо от того, где они находятся.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.98
-
EUR
Покупка 32.17Продажа 33.31
- Актуальное
- Важное