МВД объявило российской певице Чичериной подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины

Об этом заявили в МВД .



"Правоохранители объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины российской певице Юлии Чичерини.



Правоохранители выяснили, что 21 марта 2022 года Юлия Чичерина прибыла в Энергодар Запорожской области и вместе с оккупантами сняла с крыши здания мэрии города украинский флаг.



Певице заочно объявили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Юлии Чичериной грозит до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без нее.



Певицу заочно объявят в международный розыск, а сейчас принимаются меры по наложению ареста на ее активы, независимо от того, где они находятся.

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