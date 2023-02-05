МВД обнародовало правила въезда ребенка в Украину с иностранным свидетельством о рождении
МВД Украины обнародовало правила въезда в Украину ребенка - гражданина Украины с иностранным свидетельством о рождении
Об этом сообщили в telegram .
Правила въезда в Украину ребенка – гражданина Украины, родившегося за границей и имеющего иностранное свидетельство о рождении, таковы:
В сопровождении своих законных представителей, например родителей, опекунов и т.д., – на основании удостоверения личности для возвращения в Украину.
Еще один вариант: если информация о ребенке внесена в загранпаспорт его законного представителя во время военного положения и в течение года со дня его прекращения или отмены.
"То есть для того, чтобы приехать с ребенком, родившимся за границей, в Украину, необходимо получить подтверждающий документ", - говорится в сообщении.
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