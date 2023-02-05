МВД обнародовало правила въезда ребенка в Украину с иностранным свидетельством о рождении

Об этом сообщили в telegram .

Правила въезда в Украину ребенка – гражданина Украины, родившегося за границей и имеющего иностранное свидетельство о рождении, таковы:

В сопровождении своих законных представителей, например родителей, опекунов и т.д., – на основании удостоверения личности для возвращения в Украину.

Еще один вариант: если информация о ребенке внесена в загранпаспорт его законного представителя во время военного положения и в течение года со дня его прекращения или отмены.

"То есть для того, чтобы приехать с ребенком, родившимся за границей, в Украину, необходимо получить подтверждающий документ", - говорится в сообщении.