МВД обнародовало первые списки российских пленных

Соответствующий список обнародовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Эспрессо.TV

"Публикую первый список военнопленных солдат армии России, обманом привлеченных на территорию мирной Украины. Таких списков, как и списков погибших солдат оккупантов, будет еще очень много. И Вы знаете, кто в этом виноват – Путин! Матери России, приезжайте в Киев и забирайте Ваших сыновей", – написал он.

Сейчас в списке около сотни человек, которые попали в военный плен.



















Фото: Антон Геращенко/ Telegram

Оккупанты с 24 февраля потеряли в войне с Украиной более 9 тыс. военных, 1190 единиц бронетехники, 33 самолета и 105 систем артиллерии.