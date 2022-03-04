МВД обнародовало первые списки российских пленных
В Министерстве внутренних дел Украины обнародовали первые списки российских военных, попавших в плен Вооруженных сил Украины во время вторжения в Украину
"Публикую первый список военнопленных солдат армии России, обманом привлеченных на территорию мирной Украины. Таких списков, как и списков погибших солдат оккупантов, будет еще очень много. И Вы знаете, кто в этом виноват – Путин! Матери России, приезжайте в Киев и забирайте Ваших сыновей", – написал он.
Сейчас в списке около сотни человек, которые попали в военный плен.
Фото: Антон Геращенко/ Telegram
- Оккупанты с 24 февраля потеряли в войне с Украиной более 9 тыс. военных, 1190 единиц бронетехники, 33 самолета и 105 систем артиллерии.
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