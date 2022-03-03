МВД обнародовало дополнительные номера телефонов полиции Киева для регистрации обращений
МВД Киева сообщило резервные номера телефонов полиции Киева, поскольку из-за перегрузки спецлинии возможны проблемы со связью
Об этом говорится в телеграмм-канале МВД .
В условиях военного положения полиция Киева совместно с другими правоохранительными органами несет службу по обеспечению публичной безопасности в усиленном режиме. К охране правопорядка в городе были привлечены сотрудники всех служб и подразделений ГУ Нацполиции Киева. Вызовы от граждан фиксируют и немедленно реагируют на них.
"В последнее время возможны периодические проблемы со связью на спецлинию 102 в связи с ее перегрузкой", – предупредили в МВД.
Однако за резервными номерами можно обратиться в полицию Киева – 0672311868, а также территориальные подразделения:
- Голосеевское УП – 06342543 99.
- Дарницкое УП – 0676506921.
- Деснянское УП – 0676506922.
- Днепровское УП – 0676506923.
- Оболонское УП – 0671241949.
- Печерское УП – 0676392835.
- Подольское УП – 0978938414.
- Святошинское УП – 0987340646.
- Соломенское УП – 0731044138.
- Шевченковское УП – 0676506924.
- Управление полиции в метрополитене – 0964901698.
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