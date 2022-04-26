"МВД" непризнанной Приднестровской республики сообщило о взрывах на телерадиоцентре, транслировавшем российское радио

Об этом сообщило "министерство внутренних дел" самопровозглашенной республики.



"Рано утром 26 апреля в поселке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва: первый в 6:40, второй в 7:05. К месту происшествия немедленно были направлены правоохранители и аварийные службы Приднестровья", - говорится в сообщении.



В "МВД" республики сообщили, что взрывы повредили две мощнейшие антенны, обошлось без жертв.



"По данным на 9 утра известно, что из строя выведены две мощнейшие антенны: одна мегаватная, вторая - полумегаватная. Обе ретранслировали радио РФ", - указано в сообщении.

Напомним, 25 апреля в здании "Министерства государственной безопасности" в городе Тирасполь в оккупированном РФ Приднестровье раздались взрывы – это был обстрел из гранатомета. Главное управление украинской разведки назвало это провокацией ФСБ.