"МВД" непризнанной Приднестровской республики сообщило о взрывах на телерадиоцентре, транслировавшем российское радио
Два взрыва прогремели утром 26 апреля в поселке Маяк самопровозглашенной Приднестровской республики, в результате этих взрывов на телерадиоцентре повреждены антенны
Об этом сообщило "министерство внутренних дел" самопровозглашенной республики.
"Рано утром 26 апреля в поселке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва: первый в 6:40, второй в 7:05. К месту происшествия немедленно были направлены правоохранители и аварийные службы Приднестровья", - говорится в сообщении.
В "МВД" республики сообщили, что взрывы повредили две мощнейшие антенны, обошлось без жертв.
"По данным на 9 утра известно, что из строя выведены две мощнейшие антенны: одна мегаватная, вторая - полумегаватная. Обе ретранслировали радио РФ", - указано в сообщении.
- Напомним, 25 апреля в здании "Министерства государственной безопасности" в городе Тирасполь в оккупированном РФ Приднестровье раздались взрывы – это был обстрел из гранатомета. Главное управление украинской разведки назвало это провокацией ФСБ.
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