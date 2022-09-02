МВД назвало цифры убитых и раненых россиянами гражданских украинцев
С начала полномасштабной войны в результате вражеских обстрелов в Украине погибло более 7 тысяч мирных жителей, 5,5 тысячи получили ранения
Об этом заявил первый заместитель главы МВД Евгений Енин в эфире всеукраинского телемарафона.
"С начала войны мы зафиксировали более 22 тысяч обстрелов. Такими обстрелами поражено более 24 тысяч гражданских объектов. Как я уже говорил, в 90% случаев эти обстрелы попадают именно по гражданским целям", - заявил чиновник.
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"Я хочу подчеркнуть, что обстрелы уносят жизни мирных людей - и уже количество мирных жителей, погибших во время этой войны превышает 7 тысяч человек. И еще пять с половиной тысяч мирных жителей травмированы", - сказал Енин.
21 июля "Гончаренко центры" создали Мемориал гражданских жертв российско-украинской войны.
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