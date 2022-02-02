МВД назвало дело "слуги" Трухина подследственным ДБР, в Бюро заявили, что патрульный не предоставил им видео общения с нардепом

Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на сообщения ДБР и МВД в соцсетях.



"Информируем, что материалов, обнародованных журналистами издания "Украинская правда", на момент выхода расследования в распоряжении следствия не было", - заявили в ДБР.



В бюро отметили, что следователи ДБР допрашивали сотрудника полиции, видео из личной камеры которого обнародовали журналисты, но он не предоставил им информацию, которую сообщил журналистам.



"Поскольку камеры видеофиксации на участке трассы, где произошло происшествие, на момент ДТП еще не были установлены, ДБР обращалось к гражданам с просьбой предоставить дополнительные фото- и видео записи для ускорения расследования. К сожалению, данное обращение не привело к ожидаемому результату", - говорится в сообщении ДБР.



МВД отрицало попытки Трухина "договориться" с министром внутренних дел Денисом Монастырским после аварии.



"Отмечаем, что все попытки представлять суть дела так, что якобы народный депутат Украины Александр Трухин о чем-то пытался "договориться" с министром внутренних дел Украины не соответствуют действительности", - сообщило МВД.

Напомним, 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев.

В полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухиным. Дело передали в ДБР .

Государственное бюро расследований допросило по делу о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина более 10 свидетелей, однако самого нардепа не допрашивали .

Журналисты обнародовали видео , на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии.

Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировал исключение нардепа Трухина из фракции и партии.

2 февраля 2022 года нардеп Александр Трухин был исключен из партии "Слуга народа".

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