МВД наращивает силы своих подразделений на границе с Беларусью
На границе с Беларусью подразделения МВД строят и укрепляют фортификационные сооружения, наращивают огневую поддержку и укрепляют линии обороны
Об этом сообщают в МВД.
"Мы и дальше наращиваем свои возможности по отражению вероятного нападения врага со стороны Беларуси. В комплексе с Вооруженными Силами, Национальной полицией, Национальной гвардией проводим мероприятия по взаимодействию структурных подразделений ГПСУ для эффективности действий в случае угрозы. Пограничники максимально прилагают усилия для того, чтобы наша страна была защищена, начиная с границы", – отметил заместитель главы Госпогранслужбы Украины генерал-майор Сергей Сердюк.
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