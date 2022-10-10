МВД наращивает силы своих подразделений на границе с Беларусью

Об этом сообщают в МВД.

"Мы и дальше наращиваем свои возможности по отражению вероятного нападения врага со стороны Беларуси. В комплексе с Вооруженными Силами, Национальной полицией, Национальной гвардией проводим мероприятия по взаимодействию структурных подразделений ГПСУ для эффективности действий в случае угрозы. Пограничники максимально прилагают усилия для того, чтобы наша страна была защищена, начиная с границы", – отметил заместитель главы Госпогранслужбы Украины генерал-майор Сергей Сердюк.

В Генштабе показали работу мобильных групп ПВО.