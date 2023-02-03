МВД начало формировать штурмовые бригады для деоккупации Украины, - Клименко
Министерство внутренних дел начало формировать штурмовые бригады, задачей которых будет освобождение территорий от российских оккупантов
Об этом в эфире телемарафона сообщил и. главы МВД Игорь Клименко
По его словам, решение о создании штурмовых бригад было принято работниками системы МВД, "у которых достаточно ярости, чтобы уничтожать врага". При этом многие военнослужащие инициировали набор людей в такие подразделения.
"Поэтому было принято решение, что всех, кто желает, кто является патриотом, кто потерял дома или родных из-за войны, объединить в такие бригады. Мы уже начали формировать такие подразделения, которые нацелены на то, чтобы освободить наши территории и стать на международно признанные границы. Это наша ближайшая цель", – заявил Клименко.
- Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает , что ВСУ в состоянии вернуть оккупированный Россией Крым к лету текущего года.
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