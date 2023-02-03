Об этом в эфире телемарафона сообщил и. главы МВД Игорь Клименко

По его словам, решение о создании штурмовых бригад было принято работниками системы МВД, "у которых достаточно ярости, чтобы уничтожать врага". При этом многие военнослужащие инициировали набор людей в такие подразделения.

"Поэтому было принято решение, что всех, кто желает, кто является патриотом, кто потерял дома или родных из-за войны, объединить в такие бригады. Мы уже начали формировать такие подразделения, которые нацелены на то, чтобы освободить наши территории и стать на международно признанные границы. Это наша ближайшая цель", – заявил Клименко.